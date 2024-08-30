Теннисист Медведев прошел в третий круг US Open в Нью-Йорке
Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв венгерского спортсмена Фабиана Марожана. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Матч, в котором Медведев одержал победу, завершился со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Третий раунд российскому теннисисту предстоит сыграть с итальянцем Флавио Коболли.
Сейчас 25-летний спортсмен находится на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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