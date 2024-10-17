Свыше 900 человек вышли в финал XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр

В Нижегородской области начался финальный тур XIV Всероссийских летних сельских спортивных игр. В нем принимают участие более 900 россиян из 36 регионов, передает НИА«Нижний Новгород» со ссылкой на правительство региона.
Торжественное открытие прошло 16 октября. Его провели на спортивной базе в Городецком округе. Участники соревнуются в таких дисциплинах, как волейбол, легкая атлетика, ГТО, многоборье, мини-футбол и прочее.
Отмечается, что игры организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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