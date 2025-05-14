Сушинский оценил решение «Авангарда» продлить контракт с наставником Ги Буше

Максим Сушинский, в прошлом игравший за «Авангард», а затем занимавший пост президента клуба, высказался о шансах команды на Кубок Гагарина перед стартом плей-офф. Об этом написал сайт gorod55.ru .

Сушинский высоко оценил решение команды продлить контракт с наставником Ги Буше, отмечая успешность работы тренера и прогресс коллектива при нем. Комментируя итоги прошедшего чемпионата, экс-нападающий предположил, что клуб имел шансы выйти дальше в плей-офф, если бы соперником во втором раунде плей-офф не стал сильный коллектив «Локомотив».

Напомним, в предыдущем сезоне хоккейный клуб «Авангард» вышел в полуфинал конференции, но проиграл «Локомотиву» в упорной борьбе, завершившейся победой соперника в седьмом матче. Такая неудача, вероятно, повлияла на результаты клуба, не позволив ему бороться за победу в Кубке Гагарина.

Контракт главного тренера сборной Канады Ги Буше продлен клубом до окончания сезона-2026/2027.