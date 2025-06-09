Сумма контракта «Сибири» с Фэрренсом составила 27 млн рублей
Защитник Дэвид Фэрренс получит 27 миллионов рублей по контракту с хоккейным клубом «Сибирь». Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
По опубликованной информации, в понедельник, 9 июня, стороны официально подписали контракт. Длительность соглашения составила один год.
Предыдущий сезон американский хоккеист провел в финской Liiga, он выступал в составе «KooKoo».
За сезон 2024/25 25-летний спортсмен принял участие в 53 матчах в чемпионате Финляндии и набрал 37 (5+32) очков при показателе полезности «+26».
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