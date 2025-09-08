Студенты пензенского вуза с успехом выступили на Кубке России по лыжероллерам

Студенты Пензенского государственного университета показали выдающиеся результаты на Кубке России по лыжероллерам. Об этом информирует ИА «Пенза-пресс» .

По итогам сезона 2025 года в мужском спринтерском зачете Кубка России серебряную медаль завоевал студент института физкультуры и спорта Кирилл Прис. Это первый подобный успех в истории Пензенской области.

Кроме того, в финале Кубка на счету студентов ПГУ еще две «бронзы»: Кирилл Прис — в мужской, Екатерина Кипяткова — в женской спринтерских гонках. В женском итоговом спринтерском рейтинге Екатерина Кипяткова заняла четвертое место.