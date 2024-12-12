Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола
Президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко переизбрали на новый срок. Об этом сообщил RT, ссылаясь на пресс-службу организации.
Телеканал пишет, что он занимает пост президента с 2010 года.
Шевченко единогласно утвердили на новый четырехлетний срок на отчетно-выборной конференции ВФВ, которая накануне прошла в Сочи.
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Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола
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