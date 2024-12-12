Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола

Президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко переизбрали на новый срок. Об этом сообщил RT , ссылаясь на пресс-службу организации.

Телеканал пишет, что он занимает пост президента с 2010 года.

Шевченко единогласно утвердили на новый четырехлетний срок на отчетно-выборной конференции ВФВ, которая накануне прошла в Сочи.