Стали известны подробности дисквалификации Ядерной на марафоне в Эмиратах в 2021 году

Бегунью Дарью Ядерную, которую обвиняют в использовании запрещенных приемов на марафонах, ранее уже дисквалифицировали с соревнований, включая те, где она претендовала на призовые места. Telegram-канал Sport Baza узнал подробности дисквалификации Ядерной на марафоне в Эмиратах в 2021 году.

Дарья пробежала полумарафон на 21 километр 31 декабря, который состоял из двух кругов. Анастасия, другая участница, рассказала, что в Эмиратах тогда было мало бегунов, и все быстрые девушки хорошо знали друг друга.

«Пробежали гонку, я в полной уверенности, что прибежала третьей. Повторюсь: вся трасса на виду, в два круга, опции пропустить соперницу нет. Каково же было мое удивление, что я вдруг в протоколе стала четвертой. Не менее удивилась и девочка, которая пришла второй», — рассказала Анастасия.

По словам Анастасии, Ядерная показала участницам свой трекер, на котором был указан пробег в 21 километр. Однако она отказалась предоставить ссылку на приложение для трекинга Garmin или Strava.

К тому же, по воспоминаниям других участников, Дарью почти никто не видел во время бега.

«Похоже, отсиделась и выскочила из кустов прямо перед самым финишем», — добавила Анастасия.

Анастасия написала тренеру Ядерной после того, как узнала о ее обмане, но, по ее словам, получила невнятный ответ. Анастасия считает, что если бы гонка не была призовой, организаторы могли бы не проверять результаты Ядерной.

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