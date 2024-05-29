Спортсмен Игонин назвал кадры главной проблемой петербургского футбола

Главная проблема петербургского футбола на сегодняшний день — это кадры. Таким мнением поделился с «Петербургским дневником» президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин.

Он отметил, что современный футбол в Северной столице столкнулся с тем, что сразу несколько поколений специалистов выпало в последние годы. И в спортивном сообществе стараются работать над этой проблемой.

«Мы работаем над этой проблемой, в частности, по итогам сезона поощряем лучших тренеров и молодых тренеров, выделяем квоты на оплату обучения последних», — отметил Игонин.

Он добавил, что Петербург — это едва ли не единственный регион, где действует система воспитания судей.