Спорткомплекс «Юбилейный» провел более 280 мероприятий в сезоне-2024/25

Спортивный комплекс «Юбилейный» завершил рекордный сезон 2024/25, проведя свыше 280 мероприятий. Среди достижений сезона — бронза мужской команды «Динамо СПб» в Всероссийском турнире и серебро женской сборной «Динамо-Нева». Об этом рассказала генеральный директор ледовой арены Наталья Назарова в интервью газете «Петербургский дневник» .

Назарова отметила, что также в «Юбилейном» были проведены крупные международные турниры по различным видам спорта, включая соревнование по самбо «Победа», турнир по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» и молодежное первенство России по хоккею «Кубок будущего».

Несмотря на отсутствие крупных спонсоров, комплекс преодолел финансовые трудности благодаря постоянной загрузке и эффективной стратегии управления. Назарова подчеркнула важность сохранения исторического названия «Юбилейный», которое ассоциируется с именитыми спортсменами и значимыми событиями петербургского спорта. Этот сезон подтвердил статус «Юбилейного» как одной из ключевых площадок города, активно развивающей новые направления спортивной жизни Санкт-Петербурга.