Спортивный эксперт Сидельников назвал бой Тайсона и Пола прискорбным зрелищем

Бой, который провели бывший чемпион мира Майк Тайсон и блогер Джейк Пол, был прискорбным зрелищем. Такое мнение выразил в беседе с RT спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

По его словам, было видно, что блогер сдерживается и останавливается, чтобы бой не закончился раньше времени. На Тайсона же, отметил Сидельников, было больно смотреть.

Он был легендой спорта, на которой выросли многие. Но после каждого удара гонга он старичковой походкой в угол. И, хотя на это было обидно смотреть, таковы жизнь, подытожил эксперт.