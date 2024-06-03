Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани сообщил, что не заинтересован в Сперцяне

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил, что, несмотря на отличную игру Эдуарда Сперцяна, на данный момент команда не заинтересована в полузащитнике. Об этом рассказал «Матч ТВ».

Ранее СМИ писали, что «Лацио» проявляет интерес к Сперцяну.

«Я знаю, что Сперцян очень хороший игрок. Но скажу вам, что мы не заинтересованы в нем», — процитировал RT Фабиани.

Контракт 23-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

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