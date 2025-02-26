Спортивный агент Чистяков: секрет успеха Овечкина в его таланте и профессионализме

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан и нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз», успешно забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне 2024/25 в матче чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз». Это уже 19-й сезон в карьере спортсмена, когда он забивает 30 и более голов. О секретах успеха Овечкина рассказал его спортивный агент Глеб Чистяков в беседе с ИА НСН .

Как отметил собеседник сайта, к ключевым факторам успешной карьеры хоккеиста относятся его трудолюбие и ответственный подход к делу.

«Секрет такой формы Овечкина — талант и профессионализм. Главное для хоккеиста — оставаться трудолюбивым и ответственно подходить ко всему, что Саша и делает», — сказал спортивный агент.

Чистяков добавил, что хоккеист внес ряд изменений в предсезонную подготовку, однако не раскрыл деталей.

Напомним, Овечкин стал четвертым игроком в истории лиги, который смог забросить 30 шайб в одном розыгрыше чемпионата НХЛ в возрасте 39 лет и старше.