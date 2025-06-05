Спортивные федерации Марий Эл смогут получить государственные субсидии

В настоящее время открыт прием заявок от спортивных организаций Республики Марий Эл на участие в конкурсе по выделению финансовой поддержки от местных властей. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

Право на получение средств имеют объединения, обладающие государственной аккредитацией. Подача документов осуществляется с 5 июня по 4 июля.

Каждая из отобранных федераций может рассчитывать на сумму в размере 250 тысяч рублей. Всего планируется определить четырех победителей. Общий объем финансирования составляет один миллион рублей.

Подробная информация о процедуре подачи заявки и требованиях к участникам доступна на официальном сайте Министерства спорта Республики Марий Эл в разделе «Финансовая поддержка спортивных объединений».

Национальные комитеты по физической культуре и массовому спорту республики активно участвуют в процессе привлечения дополнительных ресурсов для развития отрасли.