Sport24: Нуралы Алип готов подписать новый контракт с «Зенитом»
Защитник «Зенита» Нуралы Алип готов подписать новый контракт с командой. Об этом написало издание Sport24 со ссылкой на агентство Player Career Management, представляющее интересы спортсмена.
Ранее агент футболиста заявлял, что игроку поступают предложения от других команд, однако защитник намерен улучшить условия в «Зените», сообщил «Петербургский дневник».
Казахстанский защитник выступает за команду с 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.
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