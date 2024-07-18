Sport24: Нуралы Алип готов подписать новый контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип готов подписать новый контракт с командой. Об этом написало издание Sport24 со ссылкой на агентство Player Career Management, представляющее интересы спортсмена.

Ранее агент футболиста заявлял, что игроку поступают предложения от других команд, однако защитник намерен улучшить условия в «Зените», сообщил «Петербургский дневник».

Казахстанский защитник выступает за команду с 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.

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