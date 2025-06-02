«Спорт-Экспресс»: Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Роман Ротенберг решил покинуть пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА. По информации сайта «Спорт-Экспресс» , официальное заявление от команды ожидается в скором времени.

На место ушедшего наставника рассматривается кандидатура Евгения Кетова, который ранее входил в тренерский штаб. С 2013 по 2023 год он занимал различные позиции, включая роль специалиста по развитию, сообщила «Свободная Пресса».

Кроме того, стало известно о планах клуба по оптимизации финансовых расходов. В рамках этой стратегии возможно расторжение соглашений с рядом высокооплачиваемых игроков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Михаил Игнатов, представлявший московский «Спартак», также завершил сотрудничество с клубом. Официальное подтверждение о его уходе было опубликовано на сайте команды.