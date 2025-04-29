«Спорт-экспресс»: канадский защитник «Сибири» Мерфи может стать игроком СКА

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи, чей контракт истекает в конце мая, может стать игроком СКА. Об этом написал «Спорт-экспресс» .

Хоккеист, которому 29 лет, выступал за клуб из Новосибирска на протяжении последних четырех сезонов. По итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги он набрал 58 очков в 64 матчах, став лучшим бомбардиром среди защитников и заработав шесть очков в семи матчах Кубка Гагарина 2025 года. сообщила Neva.Today.

Ранее наставник СКА Роман Ротенберг сообщал об усилении команды и о вероятности подписания контрактов с серьезными хоккеистами, включая игроков молодежной команды.