«Спорт-экспресс»: канадский защитник «Сибири» Мерфи может стать игроком СКА

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мерфи, чей контракт истекает в конце мая, может стать игроком СКА. Об этом написал «Спорт-экспресс».
Хоккеист, которому 29 лет, выступал за клуб из Новосибирска на протяжении последних четырех сезонов. По итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги он набрал 58 очков в 64 матчах, став лучшим бомбардиром среди защитников и заработав шесть очков в семи матчах Кубка Гагарина 2025 года. сообщила Neva.Today.
Ранее наставник СКА Роман Ротенберг сообщал об усилении команды и о вероятности подписания контрактов с серьезными хоккеистами, включая игроков молодежной команды.
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