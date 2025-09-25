«Спартак» рассмотрит двух человек на кандидатуру главного тренера

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» ведет активные поиски кандидата на должность главного тренера команды, Действующий наставник Деян Станкович пока остается на своем посту несмотря на нестабильные результаты коллектива в первом этапе чемпионата России, сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Спортивный департамент клуба получил рекомендации двух российских специалистов, однако оба варианта не воспринимаются руководством клуба как первоочередные. Один из потенциальных претендентов на данный момент возглавляет клуб, второй же остается свободным агентом. Помимо россиян, рассматривается вариант приглашения иностранного специалиста.

Отмечается, что смена тренерского штаба не связана непосредственно с последними результатами «красно-белых»: команда занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице после девяти сыгранных матчей.

Контракт Станковича с клубом недавно был пролонгирован до конца июня 2027 года, но нынешняя ситуация демонстрирует готовность клуба пересмотреть свое решение в зависимости от дальнейшего развития событий.

Следующая игра «Спартака» состоится 28 сентября против «Пари НН» на домашнем стадионе красно-белых. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.