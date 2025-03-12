«Спартак» отказался подписывать молодого полузащитника «Фламенго» Лоррана

Московскому футбольному клубу «Спартак» зимой предлагали приобрести 18-летнего полузащитника бразильского «Фламенго» Лоррана, который также рассматривался представителями ЦСКА. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
По предварительной информации, красно-белые решили отказаться от предложения, предпочитая игроков с меньшими рисками.
Известно, что Лорран имеет на своем счету два гола и три полезные передачи в 35 играх в составе «Фламенго». Его контракт с командой действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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