«Спартак» намерен заключить новый трехлетний контракт с Денисовым

Столичный футбольный клуб «Спартак» планирует предложить новый контракт своему защитнику Даниилу Денисову сроком на три года. Об этом сообщил инсайдер сайта Metaratings.ru .

Действующий договор спортсмена с командой заканчивается в конце текущего футбольного сезона-2025/26. По неофициальной информации, кроме «Спартака», интересом к защитнику также проявил клуб «Краснодар».

Денисов играет за «красно-белых» с 2021 года. За этот период игрок провел 138 матчей и забил единственный гол в рамках чемпионата России по футболу (РПЛ). В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах команды. Стоимость игрока оценивается порталами примерно в четыре миллиона евро.

По итогам прошедших туров «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 28 набранными очками. Ближайший матч команда проведет против московского «Динамо» 6 декабря на домашнем стадионе. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.