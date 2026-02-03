Советник вице-президента IBA Саиев назвал приход Кремлева в ФСБР большой возможностью для борцов

Советник вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA) Динислам Саиев высказался по поводу назначения Умара Кремлева председателем попечительского совета Федерации спортивной борьбы (ФСБР). О этом сообщил Metaratings.ru .

По словам Саиева, данное назначение стало радостным событием для сообщества спортсменов.

«Я поздравил своих друзей-борцов с назначением Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР. Для борцов это большая возможность», — отметил представитель IBA.

Кроме того, он назвал приход Кремлева существенным плюсом для борьбы, а также отметил наличие амбиций и плана у нового специалиста.