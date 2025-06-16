Соревнования по выездке «Кубок губернатора Нижегородской области» завершились 12 июня

С 9 по 12 июня в нижегородском конноспортивном клубе «Пассаж» прошли всероссийские соревнования по выездке «Кубок губернатора Нижегородской области» и этап Кубка России. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На мероприятии состоялся семейный фестиваль «На коне!». В состязаниях участвовали 68 спортивных пар из девяти регионов России и Белоруссии.

На соревнованиях присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации конного спорта РФ Марина Сечина. Глава региона заявил о развитии конного спорта и увеличении количества конных школ на территории области.

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