Соревнования по самбо в Кандалакше соберут спортсменов со всей Мурманской области

Соревнования по самбо пройдут в городе Кандалакша Мурманской области. Участники со всего региона встретятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние». Об этом сообщил «МК в Мурманске».

По опубликованной информации, 15 февраля самбисты прибудут в город для вечернего взвешивания. 16 февраля состоятся довзвешивание и основные поединки — предварительные, полуфинальные и финальные. Итоги соревнований будут подведены в воскресенье вечером, добавил сайт «Государственные новости».

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