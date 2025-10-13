СКА-ВМФ расторг контракт с главным тренером Воеводиным после неудачного старта сезона

Руководство хоккейного клуба СКА-ВМФ объявило о расторжении контракта с главным тренером Николаем Воеводиным и его штабом. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в начале чемпионата. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе команды.

В петербургском клубе отметили вклад нижегородского специалиста и пожелали успехов в будущем. Вместо Воеводина на должность главного тренера временно назначили Евгения Кетова.

Ранее Воеводин привел нижегородскую «Чайку» к победе в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Специалист родился и вырос в Нижнем Новгороде, играл за местные клубы, а позже возглавлял разные нижегородские команды.