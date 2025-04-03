Силкин: легионеры в «Зените» могут оказывать влияние на внутреннюю динамику команды

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с Metaratings.ru поделился мыслями о большом количестве легионеров в составе «Зенита». Он отметил, что, несмотря на сильные позиции команды в турнирной таблице, большое число иностранных игроков вызывает у него опасения.

Силкин выразил беспокойство по поводу того, что легионеры могут оказывать влияние на внутреннюю динамику команды. Он подчеркнул, что многие иностранные игроки приезжают в Россию с высокими ожиданиями, полагая, что теплый прием останется неизменным.

Силкин также упомянул, что «Зенит» в текущем сезоне уступает «Краснодару» на три очка, хотя обе команды еще предстоят очные встречи.