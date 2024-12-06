Шеннон Бриггс не оценил бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Двукратный чемпион мира Шеннон Бриггс назвал «отстоем» бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Его слова передал RT .

Спортсмен согласился с тем, что о поединке будут говорить во всем мире, что касается самих участников боя, то им, по словам Бриггса, выдался шанс неплохо заработать.

«Отстой! Хорошо, что Майку представилась возможность заработать. Но, сами понимаете, хотите увидеть настоящий бой — зовите Бриггса!» — сказал собеседник.

Бой между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом прошел в ночь с 15 на 16 ноября. Он завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79:73.

Всего на счету Тайсона 50 побед и семь поражений, а у Пола — 11 побед и одно поражение.