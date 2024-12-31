Шахматного тренера Мурзина обвинили во вредительстве

Тренер чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина Михаил Кобалия занимается вредительством и мешает работе Федерации шахмат России с молодыми талантами. Об этом исполнительный директор ФШР Александр Ткачев сообщил в беседе с ТАСС .

Он резко отреагировал на резонансные слова Кобалии, который после победы Мурзина в Нью-Йорке сказал, что Федерация шахмат России не оказывала и не оказывает никакой поддержки 18-летнему гроссмейстеру.

Исполнительный директор организации заявил, что это ложь. Он подчеркнул, что именно благодаря помощи ФШР шахматист получил служебное жилье в Химках, а также с 2022 года находится на ставке министерства спорта и получает зарплату.

Также Ткачев напомнил, что у Мурзина была непростая семейная ситуация: отец чемпиона раньше не давал ему разрешения на выезд за границу для участия в турнирах. Этот вопрос решали юристы федерации.

По словам официального представителя ФШР, Кобалия делает все, чтобы помешать Мурзину подписать профессиональный контакт с их организацией.

«С его стороны идет полнейшие противодействие и вредительство», — сказал он.

Ранее Владимир Путин поздравил молодого шахматиста с победой на чемпионате мира по рапиду. Президент России подчеркнул, что Володар Мурзин блестяще справился с задачей.