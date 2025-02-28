Смерть российского гроссмейстера и 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского стала огромной утратой для всего мира спорта. Такое мнение высказал советский и российский шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Он отметил, что благодаря победам и творчеству Спасский обрел всемирную популярность.

«Он прославился не только тем, что Фишер взял от него звание чемпиона, американский соперник его, но и своими победами, в первую очередь. Мне очень печально говорить о том, что Спасского не стало», — высказался гроссмейстер.

Карпов также вспомнил, что с детства его вдохновляли такие мастера, как Хосе Рауль Капабланка, которого он считал своим «заочным учителем», и Борис Спасский, с которым ему впоследствии довелось сыграть. Победа над Спасским была для Карпова полной неожиданностью, учитывая его уважение и симпатию к этому игроку.