Сезон Кубка России по лыжероллерам открыли в Нижнем Новгороде

Четвертый сезон Кубка России по лыжероллерам открылся этапом в Нижнем Новгороде. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сайт « Время Н ».

Соревнования проводились в течение двух дней: 14 июня состоялись спринтерские гонки на 200 метров среди мужчин и женщин, а 15 июня — гонки с массового старта свободным стилем.

Более 250 лучших спортсменов из 27 регионов страны приняли участие в состязании. Длина соревновательного круга составила 2,5 километра. Стартовая и финишная линии были расположены рядом со стадионом «Нижний Новгород».