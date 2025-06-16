Сезон Кубка России по лыжероллерам открыли в Нижнем Новгороде

Четвертый сезон Кубка России по лыжероллерам открылся этапом в Нижнем Новгороде. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сайт «Время Н».
Соревнования проводились в течение двух дней: 14 июня состоялись спринтерские гонки на 200 метров среди мужчин и женщин, а 15 июня — гонки с массового старта свободным стилем.
Более 250 лучших спортсменов из 27 регионов страны приняли участие в состязании. Длина соревновательного круга составила 2,5 километра. Стартовая и финишная линии были расположены рядом со стадионом «Нижний Новгород».
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Спроси строителя»
Путин посмертно наградил орденом Пирогова медиков скорой помощи Белгорода
Восьмимесячный ребенок погиб при стрельбе на карнавале в США
Около 350 жителей Ленинского округа отметили День России на Красной площади
В США допустили возможность полного доступа Индии к технологиям Су-57
Биохакер Молоствова назвала функциональность ЖКТ основой здорового иммунитета
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте