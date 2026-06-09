Серебряный призер Олимпийских игр Гирев рассказал о своем опыте совмещения дистанций

Серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев поделился с RT своими мыслями о том, почему решил совмещать дистанции 100 и 200 метров вольным стилем. По его словам, опыт оказался положительным.

«Мне очень понравился опыт совмещения 100 и 200 метров вольным стилем, тем более перед глазами несколько лет был пример Жени Рылова, который сумел не просто совместить эти дистанции, плавая на спине, но и выиграть их на Олимпиаде в Токио», — рассказал он.

Гирев также отметил, что за границей многие спортсмены практикуют совмещение дистанций. В качестве примера он привел Кайла Чалмерса и Давида Поповича.