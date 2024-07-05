Сербский защитник Дрезгич будет выступать на правах аренды за венгерский клуб «Диошдьер»
Сербский защитник Урош Дрезгич перейдет из казанского «Рубина» в венгерский клуб «Диошдьер» на правах аренды. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службы клубов.
Аренда рассчитана до конца сезона 2024/25. Источник издания отмечает, что у «Диошдьера» не будет права выкупа игрока.
Урош Дрезгич начал выступать за «Рубин» в сентябре 2023 года. Его контракт с казанцами рассчитан до лета 2027 года.
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