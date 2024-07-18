Сербский нападающий Николич назвал российского вратаря Акинфеева молодцом

Он отметил, что Акинфеев — настоящий герой, потому что остается верным своему клубу на протяжении долгих лет. Николич подчеркнул, что возраст не имеет значения, и привел собственный пример, когда он сам играл за «Ростов», когда Акинфеев уже был капитаном ЦСКА.

«Молодые футболисты должны смотреть на Акинфеева и следить за легендой российского футбола», — отметил Николич.

Акинфеев дебютировал в основной команде ЦСКА в 2003 году и с тех пор провел за клуб 21 сезон. За это время он сыграл в 765 матчах, пропустив 694 мяча. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом России, а также выиграл кубок УЕФА в 2005 году, а также семь раз кубок и суперкубок страны.