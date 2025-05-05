Семак сообщил об отсутствии Вендела в ближайших матчах «Зенита»

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы. Об этом написало местное СМИ .

Повреждение футболист получил на 54-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

«Потеря такого игрока — удар для нашей команды. Уход Клаудиньо и травма Вендела ослабили нашу центральную зону. Нам нужно думать, как использовать наших игроков», — отметил Семак.

Тренер не уточнил характер повреждений футболиста.