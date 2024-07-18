Сборная России сохранила 33-м место в рейтинге ФИФА

Сборная России заняла 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с результатом 1506,58 очка. Об этом сообщил RT.

Первую строчку рейтинга занимает команда Аргентины с 1901,48 очка. На втором месте расположилась Франция с 1854,91 очка, а замыкает тройку лидеров Испания с результатом 1835,67 очка.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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