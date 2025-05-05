Сборная России может сыграть с Индонезией в Москве осенью
Российский футбольный союз планирует провести товарищескую игру между национальной командой России и Индонезией. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
По опубликованной информации, место встречи пока окончательно не определено, рассматриваются варианты домашней игры основной команды в Москве и выезда молодежной сборной в гости.
Ранее возможность проведения матча в сентябре этого года подтвердил российский посол в Индонезии Сергей Толченов. Встреча состоится впервые за историю футбола двух стран.
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