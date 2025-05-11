Самый юный гроссмейстер России стал чемпионом Азии по блицу

В ОАЭ шахматист Иван Землянский набрал 8 очков и стал чемпионом Азии по блицу

Самый юный гроссмейстер России Иван Землянский победил в чемпионате Азии по блицу, прошедшем в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили на сайте Федерации шахмат России.

Турнир прошел в Эль-Айне, где 14-летний россиянин набрал восемь очков из девяти возможных. Землянский одержал уверенную победу в мужской секции.

Землянский получил звание гроссмейстера в возрасте 13 лет 8 месяцев и 20 дней. В ОАЭ он подтвердил свой высокий класс игры.

Второе место занял иранский шахматист Мовахед Сина, а «бронза» досталась еще одному россиянину — Рудику Макаряну, набравшему семь очков.

В женском турнире «серебро» взяла двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. Первое место досталось шахматистке из Казахстана Алии Нурман. Китаянка Сун Юйсинь заняла третье место.

До этого на Кипре россиянка Лада Денисова выиграла золотую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее московский школьник Матфей Юрасов победил на первенстве мира по классическим шахматам в возрастной категории до 13 лет в Сербии.