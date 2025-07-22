Сайт inkazan.ru рассказал, в каких трансферах заинтересован «Ак Барс»

Казанская команда «Ак Барс» готовится к новому сезону Континентальной хоккейной лиги, который начнется через полтора месяца. Несмотря на проходящие слухи о пополнении состава новыми игроками, конкретных трансферов пока не произошло, написал сайт inkazan.ru .

Единственные подтвержденные контракты связаны с приобретением двух иностранных спортсменов — канадского форварда Брэндона Биро и защитника Уайатта Калинюка. Оба договора рассчитаны на завершение сезона 2025/2026. Позднее клуб подписал возвращение опытного нападающего Михаила Фисенко.

Одновременно ходили слухи о переговорах с минским «Динамо» по вратарю Василию Демченко. Причина интереса к голкиперу связана с уходом прежнего голкипера Амира Мифтахова и состоянием здоровья основного вратаря Тимура Билялова, восстанавливающегося после операции.

Василий Демченко прошел прошлый сезон в составе минчан, сыграв 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сохранив средний показатель надежности на уровне 2,06. Однако официальные договоренности о его переходе пока отсутствуют, и он продолжает выступать за минское «Динамо».

Еще одним кандидатом в ряды казанского «Ак Барса» назывался форвард Шелдон Рэмпэл, игравший за «Салават Юлаев» в предыдущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Рэмпэл отличился высоким уровнем индивидуальной игры, набрав 82 очка (39 голов и 43 ассистентских балла) в 87 играх, включая матчи регулярного чемпионата и плей-офф.