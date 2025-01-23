Руководство «Спартака» объявило о расторжении контракта с Селиховым

Голкипер футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов расторгнул контракт с командой. Об этом проинформировало издание «Спорт-Экспресс» .

Контракт 30-летнего игрока действовал до окончания сезона, но был расторгнут по взаимному согласованию сторон, написали «Известия».

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 года. За время в команде он провел 102 матча, пропустил 117 голов и забил 30 мячей, из которых 28 закончились победными очками. В составе команды Селихов стал чемпионом России и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.