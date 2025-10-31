Руководство московского «Динамо» заинтересовалось канадским нападающим Ником Петаном

Клуб заинтересован в игроке, который может усилить линию атаки, особенно в центральных позициях, написал KP.RU.

Петан недавно разорвал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта», приняв участие в 15 матчах и набрав 4 очка (1 гол и 3 передачи). В предыдущем сезоне, выступая за казанский «Ак Барс», хоккеист показал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 37 передач в 60 матчах, что принесло ему 50 очков.