Руководство французского «Гавра» исключило возможность ухода игрока Кузяева
Бывший полузащитник петербургского ФК «Зенит» Далер Кузяев не покинет французский футбольный клуб «Гавр». Такое заявление сделал технический директор команды Мохамед Эль Харраз, сообщил Sport24.
Руководитель исключил соответствующую возможность, указав на отсутствие трудностей во взаимодействии с российским спортсменом.
«Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем», — отметил технический директор.
Напомним, срок действия контракта, заключенного между 31-летним футболистом и «Гавром», истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Кузяев провел за клуб 10 матчей, отметившись одним голом, добавила газета «Петербургский дневник».