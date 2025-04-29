Руководство «Динамо»: вопрос трансфера будет решаться после завершения сезона

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выступил с комментарием по поводу возможного усиления состава нападающими в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.ru .

В 26-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные тренера Марцела Лички сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В заявке на игру отсутствовали ведущие нападающие команды — Константин Тюкавин и Эль-Мехди Маухуб, пропустившие поединок из-за травм.

«Новый нападающий? Мы сейчас не готовы обсуждать этот вопрос. Закончится сезон, тогда „Динамо“ будет готово разговаривать о трансферах», — заявил Графин.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего первым «Краснодара» на 11 баллов. При этом команда лидирует в первенстве по числу забитых голов.