Руководство «Динамо»: вопрос трансфера будет решаться после завершения сезона

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выступил с комментарием по поводу возможного усиления состава нападающими в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.ru.
В 26-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные тренера Марцела Лички сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. В заявке на игру отсутствовали ведущие нападающие команды — Константин Тюкавин и Эль-Мехди Маухуб, пропустившие поединок из-за травм.
«Новый нападающий? Мы сейчас не готовы обсуждать этот вопрос. Закончится сезон, тогда „Динамо“ будет готово разговаривать о трансферах», — заявил Графин.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего первым «Краснодара» на 11 баллов. При этом команда лидирует в первенстве по числу забитых голов.
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