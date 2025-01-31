«Рубин» передал хавбека Ломовицкого в аренду «Факелу»

Полузащитник Алексей Ломовицкий из «Рубина» продолжит карьеру в клубе «Факел» до окончания сезона 2024/25. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.
Согласно информации источника, у «Факела» не будет права выкупить игрока. Воронежская команда возьмет на себя оплату лишь части заработной платы футболиста — примерно 1,5 миллиона рублей ежемесячно. Остальная часть заработка Ломовицкого будет выплачиваться клубом «Рубин».
Алексей Ломовицкий сыграл за «Рубин» 41 матч, забив один гол. Переход полузащитника из московского «Спартака» в «Рубин» состоялся в начале 2022 года. В текущем сезоне Ломовицкий провел три матча за «Рубин».
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