«Рубин» передал хавбека Ломовицкого в аренду «Факелу»

Полузащитник Алексей Ломовицкий из «Рубина» продолжит карьеру в клубе «Факел» до окончания сезона 2024/25. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

Согласно информации источника, у «Факела» не будет права выкупить игрока. Воронежская команда возьмет на себя оплату лишь части заработной платы футболиста — примерно 1,5 миллиона рублей ежемесячно. Остальная часть заработка Ломовицкого будет выплачиваться клубом «Рубин».

Алексей Ломовицкий сыграл за «Рубин» 41 матч, забив один гол. Переход полузащитника из московского «Спартака» в «Рубин» состоялся в начале 2022 года. В текущем сезоне Ломовицкий провел три матча за «Рубин».