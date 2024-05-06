RT: футболист Роналду проводит самый результативный сезон за 8 лет | 360°

Спорт 06 мая 2024, 11:41 RT: футболист Роналду проводит самый результативный сезон за 8 лет

Читать 360 в

Португальский футболист, нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду проводит свой самый результативный за восемь лет сезон на клубном уровне. Об этом сообщил RT.

Сейчас на счету футболиста 45 голов за команду в этом сезоне. Ранее португалец отметился хет-триком в матче 30-го тура саудовской Про-лиги с «Аль-Вахдой».

Реклама

Отмечается, что это лучший показатель результативности для Роналду с сезона-2015/16.