Российский лыжник Вылегжанин назвал победу соотечественников в марафоне лучшим моментом Олимпиады-2014
Лыжник Максим Вылегжанин в интервью NEWS.ru признался, что самое яркое воспоминание Олимпийских Игр в Сочи связано с победой россиян в забеге на 50 километров.
Тогда первое место занял Александр Легков, Вылегжанин финишировал вторым, а Илья Черноусов третьим.
«Безусловно, церемония награждения на стадионе «Фишт» с многочисленной публикой — это самый запоминающийся момент», — отметил спортсмен.
Победа стала ярким символом сочинской Олимпиады и вошла в историю мирового спорта.
