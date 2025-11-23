Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Сборная России победила в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин, который прошел в Испании. В финале спортсменки обыграли команду Азербайджана. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Россиянки одержали уверенные победы в двух финальных матчах, которые завершились с результатами 3:1 и 2,5:1,5.

В состав сборной вошли Лея Гарифуллина, Александра Горячкина Катерина Лагно, Полина Шувалова, Анна Шухман и Ольга Гиря.

Это третья победа для женской сборной России на командном чемпионате по шахматам. Спортсменки побеждали на турнирах 2017 и 2021 года.

В 2023 году по решению Международной шахматной федерации команда пропустила соревнования, но взяла победу реваншем.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. На прошедших соревнованиях россиянки выступили в нейтральном статусе.

В минувший понедельник 17 ноября, Международный фестиваль по шахматам начался на площадке особой экономической зоны Дубны. На соревнования приехали 150 спортсменов из пяти стран. Среди участников соревнования оказались как юные спортсмены, так и взрослые любители.