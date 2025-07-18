Российские легкоатлеты привезли 90 медалей с Кубка сильнейших в Бресте

Белорусский город Брест стал местом проведения международного турнира «Кубок сильнейших» по легкой атлетике, где российские спортсмены показали высокие результаты, став обладателями 90 медалей различного достоинства. Об этом сообщил сайт Peterburg2.
Среди россиян наибольшего успеха добились участники из Санкт-Петербурга. В активе сборной Северной столицы 32 золотых медали, 29 серебряных и столько же бронзовых наград.
Среди лучших результатов: новый личный рекорд Марии Кочановой в прыжках в высоту — 2 метра. Даниил Вешняков выиграл забеги на дистанциях 400 метров и эстафетный бег 4х400 метров. Любовь Дубровская стала первой на пятикилометровой дистанции. Вера Филатова показала блестящий результат в эстафете 4x100 метров.
Выдающиеся успехи показывают молодые таланты из специализированных спортивных школ города, таких как Академия легкой атлетики, училище олимпийского резерва №1 и спортивные учреждения Выборгского района.
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