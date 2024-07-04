Российские хоккеисты Самсонов и Дорофеев продолжат карьеру в «Вегасе»
Вратарь Илья Самсонов и нападающий Павел Дорофеев продолжат свою спортивную карьеру в «Вегасе». Об этом сообщил сайт kp.ru.
Самсонов заключил контракт с командой на один сезон, его сумма составляет 1,8 миллиона долларов. Контракт Дорофеева рассчитан на два сезона и предусматривает выплату в размере 1,835 миллиона долларов.
До «Вегаса» Самсонов выступал в «Вашингтоне» и «Торонто». Дорофеев же отыграл за «Вегас» уже три сезона.
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