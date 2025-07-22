Российские борцы победили команду США в матчевой встрече в Будапеште

Российская сборная по вольной борьбе победила американскую команду в матчевой встрече в Будапеште. Россияне выиграли со счетом 6:4, сообщило РИА «Новости» .

Поединки проходили в десяти весовых категориях. Победы одержали спортсмены в составе российской сборной Муса Мехтиханов, Муслим Мехтиханов, Абасгаджи Магомедов, Сайын Казырык, Магома Дибиргаджиев и Зелимхан Хизриев.

Встреча состоялась под лозунгом «Борьба за мир». Россияне выступали под флагом РФ и с российским гимном, на поединок выходили под аранжировки советских военных песен. После поединка спортсмены обменивались взаимными рукопожатиями.

На международном рейтинговом турнире по греко-римской борьбе UWW «Имре Пойяк и Янош Варга», который проходил в Будапеште, борец из Подольска Сергей Емелин завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов. Россиянин победил Витали Еременко из Молдавии со счетом 0:5.