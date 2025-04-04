РФС поблагодарил «Црвену Звезду» за предложение использовать стадион

Российский футбольный союз выразил благодарность руководству сербской команды «Црвена Звезда» за предложение использовать их стадион для проведения международных матчей с участием российских клубов. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул важность поддержки со стороны сербских партнеров.

«Надо спасибо сказать ребятам, что проявили такое внимание к нам. Если бы кто-то захотел с нами сыграть, то Сербия есть, как нейтральное поле», — заявил представитель объединения.

Хотя санкции UEFA продолжают действовать, добавил он, возможность проводить товарищеские встречи в России остается.

Соответствующую инициативу выдвинул генеральный директорор «Црвены Звезды» Звездан Терзич, который подтвердил солидарность своей команды с российскими коллегами.