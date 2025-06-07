РФС опроверг информацию о матче сборной России с Аргентиной

Российский футбольный союз не подтвердил данные о возможной встрече национальной команды с Аргентиной в ноябре, рассказал сайт телеканала «Звезда».
Александр Зотов, генеральный директор общероссийского союза футболистов и член исполкома РФС, отметил, что не располагает соответствующими сведениями. Пресс-служба объединения на запрос пока не ответила.
Ранее СМИ сообщали о планируемом матче в «Лужниках» по предварительной договоренности между странами.
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