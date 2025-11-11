«Реал Сосьедад» опроверг слухи об аренде Захаряна в «Лион»

Мундуате сообщил, что представители французского клуба не выходили на связь с руководством «Реал Сосьедад» относительно возможного соглашения по аренде игрока. Ранее ряд источников сообщал, что «Лион» заинтересован в услугах молодого российского футболиста и рассматривает вариант сделки зимой текущего сезона.

Арсен Захарян присоединился к команде из Сан-Себастьяна летом 2023 года. В текущем сезоне-2025/26 полузащитник провел семь официальных матчей и забил один мяч. Его контракт с испанским клубом действует до конца июня 2029 года.